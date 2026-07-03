Concert de « FOLKIN’CHAIR » Giffaumont-Champaubert
vendredi 21 août 2026 · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
Concert de « FOLKIN’CHAIR »
Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
FOLKIN’CHAIR en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Des covers folk-rock intimistes, tout en douceur.Tout public
FOLKIN’CHAIR en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Des covers folk-rock intimistes, tout en douceur. .
Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English : Concert de « FOLKIN’CHAIR »
FOLKIN’CHAIR in concert during the summer markets at 7 p.m.
Intimate, gentle folk-rock covers.
L’événement Concert de « FOLKIN’CHAIR » Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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