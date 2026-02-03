Concert de Fred de Charco Fermeture de l’Offard Saumur

Saumur Maine-et-Loire

29 septembre 2026 19:00:00
fin : 2026-09-29

2026-09-29

Le Bateau Bar Restaurant L’Offard vous convie à la soirée de clôture de cette merveilleuse saison 2026 !
L’occasion de vous remercier de votre fidélité. Il vous reste un peu plus d’un mois pour vous y rendre entre cette soirée et la fermeture. Profitez-en !

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 29 septembre 2026 à partir de 19h.   .

Quai du Marronnier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 66 71 89  contact.loffard@gmail.com

English :

Bateau Bar Restaurant L’Offard invites you to the closing party of this wonderful 2026 season!

