Concert de Gadge Mundi à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert de Gadge Mundi à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Laissez-vous emporter par l’énergie festive des musiques des Balkans lors d’une soirée rythmée sur les bords de l’Èvre.

La Drain’Guette, nichée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, vous donne rendez-vous pour une escale musicale dépaysante. Ce lieu de vie privilégié, prisé des promeneurs de la randonnée Au fil de l’Èvre et des cyclistes, offre un cadre naturel et ombragé parfait pour les soirées d’été. Pour ce concert proposé à prix libre, l’ambiance promet d’être particulièrement dynamique au bord de l’eau.

Le groupe Gadge Mundi montera sur scène de 21h à 22h30 pour partager son répertoire inspiré des traditions des Balkans. Entre deux morceaux, les visiteurs pourront savourer les planches de produits locaux ou les boissons de la guinguette. Les familles sont les bienvenues les enfants disposent de leur propre espace, le parc à gosses , avec jeux et tracteurs à disposition pour s’amuser tout au long de la soirée.

Pour la partie restauration, le foodtruck Food Lulu s’installe sur place afin de régaler les convives avec ses galettes et crêpes. Ce service vient enrichir l’offre habituelle de la guinguette, permettant de dîner sur ce site emblématique des Mauges avant de se laisser gagner par les rythmes entraînants de l’Europe de l’Est. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be carried away by the festive energy of Balkan music during a rhythmic evening on the banks of the river Èvre.

L’événement Concert de Gadge Mundi à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges