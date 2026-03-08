Concert de Gala Festival International de Musique de Chambre en Charente Eglise Saint-Martial Chalais
Concert de Gala Festival International de Musique de Chambre en Charente Eglise Saint-Martial Chalais samedi 6 juin 2026.
Concert de Gala Festival International de Musique de Chambre en Charente
Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais Charente
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Le Festival International de Musique de Chambre de Charente présente des musiciens de renommée internationale venus de toute l’Europe.
Matinée pédagogique et portes ouvertes suivies d’une grande soirée de gala !
Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 83 chalaismusique@gmail.com
English : Gala Concert International Chamber Music Festival in Charente
The Charente International Chamber Music Festival presents internationally renowned musicians from all over Europe.
Educational morning and open house followed by a Grand Gala Evening!
