Concert de Gala Festival International de Musique de Chambre en Charente Eglise Saint-Martial Chalais

Concert de Gala Festival International de Musique de Chambre en Charente

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Festival International de Musique de Chambre de Charente présente des musiciens de renommée internationale venus de toute l’Europe.

Matinée pédagogique et portes ouvertes suivies d’une grande soirée de gala !

.

Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 83 chalaismusique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala Concert International Chamber Music Festival in Charente

The Charente International Chamber Music Festival presents internationally renowned musicians from all over Europe.

Educational morning and open house followed by a Grand Gala Evening!

L’événement Concert de Gala Festival International de Musique de Chambre en Charente Chalais a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Sud Charente