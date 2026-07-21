AGENDA · Crupies
Concert de Gigamusic Crupies
lundi 10 août 2026 · Crupies
Informations pratiques
Crupies
Concert de Gigamusic
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
stage Musiflore Gigamusique concert des professeurs musique classique
.
Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musiflore Gigamusique workshop? Teachers’ concert? Classical music
L’événement Concert de Gigamusic Crupies a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Crupies (Drôme)
- Concert de l’ensemble Les Alizés Crupies 30 juillet 2026
- Les Nuits des étoiles Crupies 7 août 2026
- Duo Hodeau-Baudry Crupies 6 septembre 2026