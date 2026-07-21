Informations pratiques

Crupies

Concert de Gigamusic

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

stage Musiflore Gigamusique concert des professeurs musique classique

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

Musiflore Gigamusique workshop? Teachers’ concert? Classical music

L’événement Concert de Gigamusic Crupies a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux