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AGENDA · Crupies

Concert de Gigamusic Crupies

lundi 10 août 2026 · Crupies

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Chapelle Saint Jean
Ville
26460 Crupies
Département
Drôme
Tarif

Crupies

Concert de Gigamusic

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

stage Musiflore Gigamusique concert des professeurs musique classique
  .

Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@chapellesaintjean.com

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English :

Musiflore Gigamusique workshop? Teachers’ concert? Classical music

L’événement Concert de Gigamusic Crupies a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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