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AGENDA · Crupies

Concert de l’ensemble Les Alizés Crupies

jeudi 30 juillet 2026 · Crupies

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Chapelle Saint Jean
Ville
26460 Crupies
Département
Drôme
Tarif

Crupies

Concert de l’ensemble Les Alizés

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Stage Musiflore les Alizés concert des professeurs musique 17eme et 18eme siècle
  .

Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@chapellesaintjean.com

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English :

Musiflore Workshop in Les Alizés? Teachers’ Concert? 17th- and 18th-Century Music

L’événement Concert de l’ensemble Les Alizés Crupies a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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