Informations pratiques

Crupies

Concert de l’ensemble Les Alizés

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Stage Musiflore les Alizés concert des professeurs musique 17eme et 18eme siècle

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

Musiflore Workshop in Les Alizés? Teachers’ Concert? 17th- and 18th-Century Music

L’événement Concert de l’ensemble Les Alizés Crupies a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux