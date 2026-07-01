AGENDA · Crupies
Concert de l’ensemble Les Alizés Crupies
jeudi 30 juillet 2026 · Crupies
Informations pratiques
Crupies
Concert de l’ensemble Les Alizés
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Stage Musiflore les Alizés concert des professeurs musique 17eme et 18eme siècle
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
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English :
Musiflore Workshop in Les Alizés? Teachers’ Concert? 17th- and 18th-Century Music
L’événement Concert de l’ensemble Les Alizés Crupies a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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