Concert De glace et de cristal, Orchestre national de Metz Grand Est, Emilia Hoving, Ilse Eerens L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert De glace et de cristal, Orchestre national de Metz Grand Est, Emilia Hoving, Ilse Eerens

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 22:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Attention, chef-d’œuvre !

En 2019, le journal britannique The Guardian désignait Let me tell you du Danois Hans Abrahamsen comme l’œuvre la plus importante du XXIe siècle .

Chantée par la soprano Ilse Eerens, cette scène musicale d’après Shakespeare nous emporte dans des paysages glacés d’une beauté à couper le souffle. Pour reprendre le titre de la pièce, laissez-nous vous dire que l’orchestration en est absolument somptueuse et que la ligne vocale déploie un romantisme éperdu.

On retrouve une même science renversante des effets dans la Suite n° 1 de Peer Gynt de Grieg qui compte des pages parmi les plus célèbres du répertoire. La cheffe finlandaise Emilia Hoving présente enfin deux chefs-d’œuvre de Sibelius, notamment la Symphonie n° 6 dans laquelle l’orchestre scintille comme une aurore boréale.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Watch out—it’s a masterpiece!

In 2019, the British newspaper The Guardian called *Let Me Tell You* by Danish composer Hans Abrahamsen “the most important work of the 21st century.”

Performed by soprano Ilse Eerens, this musical adaptation of Shakespeare transports us to icy landscapes of breathtaking beauty. To borrow the title of the piece, let us tell you that the orchestration is absolutely sumptuous and that the vocal line exudes boundless romanticism.

We find the same stunning mastery of effects in Grieg’s Peer Gynt Suite No. 1, which includes some of the most famous passages in the repertoire. Finally, Finnish conductor Emilia Hoving presents two masterpieces by Sibelius, notably Symphony No. 6, in which the orchestra sparkles like the Northern Lights.

L’événement Concert De glace et de cristal, Orchestre national de Metz Grand Est, Emilia Hoving, Ilse Eerens Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ