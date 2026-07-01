Concert de gospel à Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers

Informations pratiques

Concert de gospel à Cailloup Dimanche 20 septembre, 15h30 Ancienne église de Cailloup Ariège

Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez profiter d’un moment festif sur le site de Cailloup avec le groupe P’tit Grain d’gospel.

Animation proposée par l’association Cailloup Saint-Antonin. Renseignements : 06 43 43 73 70 oudaniel.pedoussat@free.fr.

Ancienne église de Cailloup France, Chem. de Bares, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Cave Ariège Occitanie 05 61 67 45 58 http://ville-pamiers.fr/ [{« link »: « mailto:daniel.pedoussat@free.fr »}] Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIe siècle, l’ancienne église de Cailloup a été restaurée récemment, elle contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont été installé par l’Association Cailloup Saint-Antonin. Parking.

Venez profiter d’un moment festif sur le site de Cailloup avec le groupe P’tit grain d’gospel.

©