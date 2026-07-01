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Concert de gospel à Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers

dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne église de Cailloup · Pamiers

Concert de gospel à Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne église de Cailloup
Adresse
France, Chem. de Bares, 09100 Pamiers
Ville
09100 Pamiers
Département
Ariège
Tarif
Participation au chapeau.

Concert de gospel à Cailloup Dimanche 20 septembre, 15h30 Ancienne église de Cailloup Ariège

Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez profiter d’un moment festif sur le site de Cailloup avec le groupe P’tit Grain d’gospel.
Animation proposée par l’association Cailloup Saint-Antonin. Renseignements : 06 43 43 73 70 oudaniel.pedoussat@free.fr.

Ancienne église de Cailloup France, Chem. de Bares, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Cave Ariège Occitanie 05 61 67 45 58 http://ville-pamiers.fr/ [{« link »: « mailto:daniel.pedoussat@free.fr »}] Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIe siècle, l’ancienne église de Cailloup a été restaurée récemment, elle contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont été installé par l’Association Cailloup Saint-Antonin. Parking.
Venez profiter d’un moment festif sur le site de Cailloup avec le groupe P’tit grain d’gospel.

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