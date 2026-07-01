Concert de gospel à Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne église de Cailloup · Pamiers
Informations pratiques
Concert de gospel à Cailloup Dimanche 20 septembre, 15h30 Ancienne église de Cailloup Ariège
Participation au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez profiter d’un moment festif sur le site de Cailloup avec le groupe P’tit Grain d’gospel.
Animation proposée par l’association Cailloup Saint-Antonin. Renseignements : 06 43 43 73 70 oudaniel.pedoussat@free.fr.
Ancienne église de Cailloup France, Chem. de Bares, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Cave Ariège Occitanie 05 61 67 45 58 http://ville-pamiers.fr/ [{« link »: « mailto:daniel.pedoussat@free.fr »}] Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIe siècle, l’ancienne église de Cailloup a été restaurée récemment, elle contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont été installé par l’Association Cailloup Saint-Antonin. Parking.
Venez profiter d’un moment festif sur le site de Cailloup avec le groupe P’tit grain d’gospel.
©
À voir aussi à Pamiers (Ariège)
- Concert Sheila Fête de Pamiers Plateau du Castella Pamiers 29 août 2026
- Exposition « Nos jardins intérieurs », Cloître du Carmel, Pamiers 18 septembre 2026
- Exposition photo : découvrez les façades appaméennes, Médiathèque de Pamiers, Pamiers 19 septembre 2026
- Visite guidée du centre-ville de Pamiers, Place Milliane, Pamiers 19 septembre 2026