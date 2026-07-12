Concert de Gospel (évènement solidaire pour les enfants de Catherine) Jardin Amable Chanot Marseille 8e Arrondissement
samedi 21 novembre 2026 · Jardin Amable Chanot · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Concert de Gospel (évènement solidaire pour les enfants de Catherine)
Samedi 21 novembre 2026 de 19h à 23h. Jardin Amable Chanot Allées Ray-Grassi Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21 23:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Dans le cadre de la continuité du fonds de dotation Les Enfants de Catherine, nous avons planifié un second grand concert annuel au Parc Chanot le 21 novembre 2026.
Concert caritatif pour soutenir l’association « les enfants de Catherine » et les enfants atteints d’un cancer et la recherche dans les neurosciences.
Cette année, ce sont 35 musiciens et chanteurs qui seront à l’honneur pour un grand gospel. .
Jardin Amable Chanot Allées Ray-Grassi Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
As part of the continuity of the Les Enfants de Catherine endowment fund, we have planned a second major annual concert at Parc Chanot on November 21, 2026.
L’événement Concert de Gospel (évènement solidaire pour les enfants de Catherine) Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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