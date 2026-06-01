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Concert de Gospel Guiscriff

Concert de Gospel Guiscriff dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 56560 Guiscriff

Département : Morbihan

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Guiscriff

Concert de Gospel

Eglise Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Anne Sorgues et la chorale Gospel Morbihan seront accompagnés pour l’occasion de Hugues Defrance au clavier, Etienne Callac à la basse et Jean-Marie Stéphant à la batterie, avec un répertoire mêlant gospel traditionnel et moderne.   .

Eglise Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Concert de Gospel Guiscriff a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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