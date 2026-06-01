Guiscriff

Concert de Gospel

Eglise Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Anne Sorgues et la chorale Gospel Morbihan seront accompagnés pour l’occasion de Hugues Defrance au clavier, Etienne Callac à la basse et Jean-Marie Stéphant à la batterie, avec un répertoire mêlant gospel traditionnel et moderne. .

Eglise Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert de Gospel Guiscriff a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan