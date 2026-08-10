Concert de guitare classique de Raphaël Dubois Église Saint-Pierre-ès-Liens Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Concert de guitare classique de Raphaël Dubois

Église Saint-Pierre-ès-Liens 11 Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

18h30. Au programme Hans Neusidler, Heitor Villa-Lobos, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Johann Sébastian Bach, John Dowland, Orlando Bass, Astor Piazzolla, Roland Dyens. Participation libre

Depuis plusieurs années, Raphaël se produit en tant que soliste et chambriste lors de festivals (Festival international de guitare de Paris, Festival Kortrijk à Courtrai, Altamira guitar festival à Lille, Festival Extrapôle à Aubervilliers) et s’engage pleinement dans la musique de notre temps en collaborant avec des compositeurs pour diverses créations.

Au programme

Hans Neusidler

Heitor Villa-Lobos

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Johann Sébastian Bach

John Dowland

Orlando Bass

Astor Piazzolla

Roland Dyens

Participation libre .

Église Saint-Pierre-ès-Liens 11 Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 03

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English : Concert de guitare classique de Raphaël Dubois

6:30 p.m. On the program: Hans Neusidler, Heitor Villa-Lobos, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, John Dowland, Orlando Bass, Astor Piazzolla, Roland Dyens. Admission by donation

L’événement Concert de guitare classique de Raphaël Dubois Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère