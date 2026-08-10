UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montignac-Lascaux

Concert de guitare classique de Raphaël Dubois Église Saint-Pierre-ès-Liens Montignac-Lascaux

jeudi 13 août 2026 · Église Saint-Pierre-ès-Liens · Montignac-Lascaux

Concert de guitare classique de Raphaël Dubois Église Saint-Pierre-ès-Liens Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Église Saint-Pierre-ès-Liens
Adresse
11 Place Carnot
Ville
24290 Montignac-Lascaux
Département
Dordogne
Tarif

Montignac-Lascaux

Concert de guitare classique de Raphaël Dubois

Église Saint-Pierre-ès-Liens 11 Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

18h30. Au programme Hans Neusidler, Heitor Villa-Lobos, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Johann Sébastian Bach, John Dowland, Orlando Bass, Astor Piazzolla, Roland Dyens. Participation libre
Depuis plusieurs années, Raphaël se produit en tant que soliste et chambriste lors de festivals (Festival international de guitare de Paris, Festival Kortrijk à Courtrai, Altamira guitar festival à Lille, Festival Extrapôle à Aubervilliers) et s’engage pleinement dans la musique de notre temps en collaborant avec des compositeurs pour diverses créations.

Au programme
Hans Neusidler
Heitor Villa-Lobos
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Johann Sébastian Bach
John Dowland
Orlando Bass
Astor Piazzolla
Roland Dyens

Participation libre   .

Église Saint-Pierre-ès-Liens 11 Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de guitare classique de Raphaël Dubois

6:30 p.m. On the program: Hans Neusidler, Heitor Villa-Lobos, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, John Dowland, Orlando Bass, Astor Piazzolla, Roland Dyens. Admission by donation

L’événement Concert de guitare classique de Raphaël Dubois Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Montignac-Lascaux (Dordogne)