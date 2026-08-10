Concert de guitare classique de Raphaël Dubois Église Saint-Pierre-ès-Liens Montignac-Lascaux
jeudi 13 août 2026 · Église Saint-Pierre-ès-Liens · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Concert de guitare classique de Raphaël Dubois
Église Saint-Pierre-ès-Liens 11 Place Carnot Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
18h30. Au programme Hans Neusidler, Heitor Villa-Lobos, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Johann Sébastian Bach, John Dowland, Orlando Bass, Astor Piazzolla, Roland Dyens. Participation libre
Depuis plusieurs années, Raphaël se produit en tant que soliste et chambriste lors de festivals (Festival international de guitare de Paris, Festival Kortrijk à Courtrai, Altamira guitar festival à Lille, Festival Extrapôle à Aubervilliers) et s’engage pleinement dans la musique de notre temps en collaborant avec des compositeurs pour diverses créations.
Au programme
Hans Neusidler
Heitor Villa-Lobos
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Johann Sébastian Bach
John Dowland
Orlando Bass
Astor Piazzolla
Roland Dyens
Participation libre .
Église Saint-Pierre-ès-Liens 11 Place Carnot Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 03
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English : Concert de guitare classique de Raphaël Dubois
6:30 p.m. On the program: Hans Neusidler, Heitor Villa-Lobos, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, John Dowland, Orlando Bass, Astor Piazzolla, Roland Dyens. Admission by donation
L’événement Concert de guitare classique de Raphaël Dubois Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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