Concert de GUVETCH Bar Les LimogÉs Limoges
Concert de GUVETCH Bar Les LimogÉs Limoges vendredi 29 mai 2026.
Limoges
Concert de GUVETCH
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Dans son nouveau spectacle, Guvetch (faitout en terre bulgare) arrange à sa sauce les airs et danses traditionnelles bulgares avec ceux du Sud Ouest. La recette une musicienne (cornemuses bulgares) et trois musiciens (clavier, percussion, accordéon diatonique), deux influenceurs jazz/musiques improvisées et deux pour les musiques traditionnelles. .
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de GUVETCH
L’événement Concert de GUVETCH Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole
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