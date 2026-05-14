Concert de GUVETCH Bar Les LimogÉs Limoges

Limoges

Concert de GUVETCH

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dans son nouveau spectacle, Guvetch (faitout en terre bulgare) arrange à sa sauce les airs et danses traditionnelles bulgares avec ceux du Sud Ouest. La recette une musicienne (cornemuses bulgares) et trois musiciens (clavier, percussion, accordéon diatonique), deux influenceurs jazz/musiques improvisées et deux pour les musiques traditionnelles. .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert de GUVETCH

L’événement Concert de GUVETCH Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole