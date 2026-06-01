Concert de Harpe Celtique, Jardin de Jules et Léonie, Valmondois

Concert de Harpe Celtique Samedi 6 juin, 16h00 Jardin de Jules et Léonie Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Concert de Harpe celtique avec Cécile AUDEBERT.

Un atelier participatif vous sera proposé.

Jardin de Jules et Léonie Place Honoré Daumier 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Initialement jardin de la tante Léonie et son mari Jules au milieu du XIXe siècle, le jardin fut largement redessiné par Charles et Geneviève Geoffroy-Dechaume dans les années 1930 dans un style plus anglais puis avec une touche d’inspiration à l’ italienne pour les escaliers dessinés par l’architecte Robert Hubrecht. C’est un jardin de peintre de 1000m2 niché au cœur du village, avec des fruitiers anciens et locaux, des rosiers, des buis….

Concert de harpe celtique

m.domingues@valmondois.fr