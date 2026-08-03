Concert de harpe celtique Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
mardi 18 août 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Concert de harpe celtique
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Prenez place pour une parenthèse musicale entre les livres.
Mara Morun, jeune harpiste de 16 ans, vous invite à un voyage empreint de douceur, au fil de mélodies celtiques, traditionnelles et classiques.
Un moment de partage et d’évasion au cœur de la librairie. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English :
L’événement Concert de harpe celtique Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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