Concert de harpe celtique Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Concert de harpe celtique

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Prenez place pour une parenthèse musicale entre les livres.

Mara Morun, jeune harpiste de 16 ans, vous invite à un voyage empreint de douceur, au fil de mélodies celtiques, traditionnelles et classiques.

Un moment de partage et d’évasion au cœur de la librairie. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English :

L’événement Concert de harpe celtique Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX