Concert de harpe celtique – Yvon Le Quellec, Médiathèque communautaire aux Mureaux, Les Mureaux

Informations pratiques

Concert de harpe celtique – Yvon Le Quellec Dimanche 4 octobre, 16h00 Médiathèque communautaire aux Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Le harpiste celtique Yvon Le Quellec vous invite à un voyage musical sensible et envoûtant à travers les sonorités de la harpe. Entre tradition celtique et émotion acoustique, ce concert intimiste mettra à l’honneur un instrument rare et fascinant au cœur de la médiathèque.

Dimanche 4 octobre 2026 – 16h à 17h

Espace Musique & Cinéma

Adultes / Tout public

Entrée libre et gratuite

Médiathèque communautaire aux Mureaux 8 rue Joseph Hémard, 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France 01 73 01 86 80 https://biblios.gpseo.fr/ Inaugurée en 1987, la médiathèque communautaire aux Mureaux met à votre disposition plus de 90 000 documents sur 2 500 m², un espace multimédia, des salles de travail et une salle de spectacle.

Cet équipement vous propose une programmation culturelle pour tous les publics riche, variée et gratuite. Retrouvez gratuitement sur son site internet plus de 1 600 magazines, 100 000 formations dont du soutien scolaire et des centaines de concerts de la Philharmonie de Paris.

Vous trouverez également La Micro-Folie des Mureaux, son fablab et son musée numérique où de nombreuses activités gratuites sont proposées, autour de thématiques artistiques, ludiques ou encore scientifiques.

La médiathèque de Grand Paris Seine & Oise est un lieu d’échange et d’épanouissement qui met à la disposition de chacun une culture riche et ouverte sur le monde. Transports à proximité, présence de parkings, Bâtiment accessible PMR

Biblis en folie 2026

©Yvon Le Quellec