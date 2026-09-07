Concert de harpes celtiques par Roz Avel, Château & Parc de Kergroadez, Brélès

Informations pratiques

Concert de harpes celtiques par Roz Avel Dimanche 20 septembre, 17h30 Château & Parc de Kergroadez Finistère

5€ par personne, gratuit pour les -4 ans, réservation conseillée sur notre site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre à 17h30, les harpistes celtiques Roz Avel se produiront dans le château de Kergroadez pour un concert.

Installées au cœur même de ce monument, les musiciennes feront résonner leurs harpes dans les murs du château.

Après deux journées consacrées à l’histoire, à l’architecture et à la sauvegarde du patrimoine, cette parenthèse musicale offrira une belle manière de clôturer le week-end.

Château & Parc de Kergroadez Kergroadez, 29810, Brélès Brélès 29810 Finistère Bretagne 0649709740 https://kv2.kergroadez.fr/ https://www.facebook.com/Kergroadez/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089844;https://www.instagram.com/chateau_et_parc_kergroadez/ Bâti en amont de l’aber Ildut et situé sur la commune de Brélès, Kergroadez est un bâtiment emblématique des constructions Renaissance en Bretagne. En 1598, le Marquis de Kergroadez, récompensé pour sa fidélité par le roi Henri IV, a souhaité bâtir une « belle demeure » en ses terres du Léon. Dans le contexte troublé de la fin des guerres de religion et de la signature de l’édit de Nantes, le château a été doté d’une structure solide et semi-fortifiée. Bien qu’abandonné pendant 150 ans, l’appareillage du monument est resté intact. Progressivement restauré et remeublé par ses propriétaires, le château accueille animations et évènements pour le public toute l’année. Parking à l’extérieur

Dimanche 20 septembre à 17h30, les harpistes celtiques Roz Avel se produiront dans le château de Kergroadez pour un concert.

©Télégramme