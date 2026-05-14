Concert de Hawaian pistoleros Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert de Hawaian pistoleros

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Chaque dimanche, place à la découverte musicale…

Le Festival Les Clés de Bagnoles accueille des artistes et groupes régionaux voire nationaux pour le plus grand bonheur d’un public pas forcément habitué aux différents styles musicaux programmés.

Le tout donne une programmation très éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts…

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde …

dimanche 23 août concert de HAWAIAN PISTOLEROS Western swing hawaian music

Le groupe

Loin des sentiers battus, les Hawaiian Pistoleros arpentent leur Amérique, un continent imaginaire quelque part entre Paris-Texas et Twin Peaks Au son de la steel-guitar et du ukulele, on y croise les fantômes de Bob Wills et de Milton Brown, la silhouette dégingandée de Hank Williams et l’ombre de Gram Parsons…

Mais en tendant l’oreille, on distinguera aussi quelques échos langoureux du Pacifique, et si l’on entend le sifflement d’un train dans le lointain, ça ne peut être que le Mystery Train célébré en son temps par le King himself…

Depuis 13 ans, le quintet poursuit sa route singulière dans le paysage musical hexagonal, trouvant son inspiration dans une inépuisable musique populaire américaine allant du Western Swing à la musique dite hawaïenne , non sans s’autoriser des incursions beaucoup plus contemporaines.

Le groupe excelle à cet exercice délicat du mélange des genres, sur un fil tendu entre nostalgie et modernité, pour construire son propre son.

Après un EP nominé aux Awards de l’Academy of Western Artists en 2016, et Me And My Shadow , album illustré par Bill Plympton en 2019, les Hawaiian Pistoleros viennent de sortir Something Strange , premier album de compositions originales, mixé par Stew Crookes (Doug Paisley, The Weather Station), et co-produit par Coconut Island et MaAula Records. .

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Concert de Hawaian pistoleros

L’événement Concert de Hawaian pistoleros Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne