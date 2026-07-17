Concert de Jahneration, La Carrière, Saint-Herblain

Informations pratiques

Concert de Jahneration Jeudi 11 mars 2027, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique

32 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T22:30:00+01:00

Prolifiques, créatifs et puissants sur scène, ils rassemblent un public vaste avec leur reggae moderne et dynamique.

Le duo formé par Thëo et Ogach se crée en 2009 lorsque ces deux amis de collège décident de troquer le Punk Rock pour le Reggae. Musiciens depuis leur plus tendre enfance, ils composent, écrivent et chantent dans un anglais mêlé au patois jamaïcain.

Amoureux de cette île et de sa musique, le duo y puise ses inspirations en y effectuant des voyages fréquents : en 2017, ils enregistrent avec leurs musiciens dans les célèbres studios de la famille Marley « Tuff Gong Studios ». S’en suivent des collaborations remarquées avec des grands noms du reggae international comme Alborosie, Queen Omega et de nombreux artistes français dont Manu Chao, Dub Inc, Danakil ou encore Naâman.

Debout / Placement libre

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/jahneration-nantes »}]

Forts de 17 ans de carrière, 6 albums et plus de 400 concerts à travers le monde, Jahneration s’impose comme l’un des projets incontournables du reggae hexagonal.