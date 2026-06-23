Concert de Jazz à la Minoterie La Minoterie Nay
Concert de Jazz à la Minoterie La Minoterie Nay samedi 4 juillet 2026.
Nay
Concert de Jazz à la Minoterie
La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le quartet propose un répertoire mêlant les compositions originales d’Alain Macaire à des standards incontournables du jazz, avec quelques touches de bossa nova. .
La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr
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English : Concert de Jazz à la Minoterie
L’événement Concert de Jazz à la Minoterie Nay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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