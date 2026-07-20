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Concert de Jazz au Panno’ Pannonica Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 19:00 –
Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Dans la limite des places disponibles. Tout public
Le Conservatoire de Nantes organise un concert de jazz au Pannonica : les étudiantes et étudiants du Conservatoire vous invitent à les écouter. Durée : Horaire précisé ultérieurement
Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
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