Concert de jazz et de musique classique Rue de Ranrouët Herbignac
vendredi 7 août 2026 · Rue de Ranrouët · Herbignac
Informations pratiques
Herbignac
Concert de jazz et de musique classique
Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Rencontres Musicales au Château de Ranrouët
Deux soirées de concert de musique classique et jazz organisées par la Société Historique d’Herbignac.
Vendredi soir concert classique violoncelle, alto et violon trois artistes sous la direction de Tiphaine Lucas
Samedi soir l’ensemble Stomp Stomp , Musique swing des années 40, Glen Miller
19h ouverture de la billeterie
19h30 début des concerts
Organisation Société Historique d’Herbignac .
Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
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English :
L’événement Concert de jazz et de musique classique Herbignac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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