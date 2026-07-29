Concert de jazz et de musique classique Rue de Ranrouët Herbignac

Informations pratiques

Herbignac

Concert de jazz et de musique classique

Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Rencontres Musicales au Château de Ranrouët

Deux soirées de concert de musique classique et jazz organisées par la Société Historique d’Herbignac.

Vendredi soir concert classique violoncelle, alto et violon trois artistes sous la direction de Tiphaine Lucas

Samedi soir l’ensemble Stomp Stomp , Musique swing des années 40, Glen Miller

19h ouverture de la billeterie

19h30 début des concerts

Organisation Société Historique d’Herbignac .

Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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English :

L’événement Concert de jazz et de musique classique Herbignac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44