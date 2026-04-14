Concert de jazz, Musée de l’Abbaye Saint-Michel, Gaillac

Concert de jazz Samedi 23 mai, 20h00 Musée de l’Abbaye Saint-Michel Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Au musée de l’Abbaye Saint-Michel, vous serez plongés dans une ambiance cosy. Vous découvrirez les collections du musée sur un air de Jazz, en présence d’un saxophoniste et d’un contrebassiste.

Musée de l’Abbaye Saint-Michel Place Saint-Michel, 81600 Gaillac, France Gaillac 81600 Tarn Occitanie 0563410381 https://www.ville-gaillac.fr/culture/musee-de-labbaye Le musée présente des collections d’archéologie autour d’éléments découverts lors des travaux de restauration du musées. Autant d’éléments qui permettent une introduction aux origine de Gaillac, cité millénaire. Puis, le visiteur découvre une évocation du port de Gaillac auquel la ville doit l’amorce de son développement. La visite se prolonge par une galerie consacrée à la vigne et au vin, activité qui fit la renommée de ce terroir dès l’antiquité. Différentes présentations du terroir et de l’outillage nécessaires aux différentes phases du travail de la vigne jusqu’au conditionnement et au transport du vin constituent une remarquable initiation a l’activité viticole. Une autre galerie est consacrée aux productions de verre et de terre avec une collection particulière de mortiers à sels aux décors estampés, production particulière de la vallée du Tarn. Une grande salle est consacrée à une importante collection d’objets compagnonniques autour d’objets traditionnels. Une salle est consacrée aux objets d’art sacré provenant de l’abbaye Saint-Michel et des églises de Gaillac.

Au musée de l’Abbaye Saint-Michel, vous serez plongés dans une ambiance cosy. Vous découvrirez les collections du musée sur un air de Jazz, en présence d’un saxophoniste et d’un contrebassiste.

©Ville de Gaillac