Visite libre du muséum Philadelphe Thomas, Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas, Gaillac

Visite libre du muséum Philadelphe Thomas Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le muséum d’histoire naturelle de Gaillac vous ouvre ses portes toute une soirée pour (re)découvrir les collections de zoologie, de minéralogie et de paléontologie. Tel un cabinet de curiosité, le musée permet de retracer l’histoire de la vie en remontant le temps depuis 500 millions d’années à nos jours.

Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Place Philadelphe Thomas, 81600 Gaillac, France Gaillac 81600 Tarn Occitanie 0563573631 http://www.ville-gaillac.fr/culture/museum-dhistoire-naturelle-philadelphe-thomas Zoologie : mammifères , oiseaux (700), œufs (plus de 10.000 au total, collection originelle exposée), nids, reptiles, poissons, insectes (plus de 10.000 au total, 800 régionaux exposés), mollusques (plusieurs milliers au total, une sélection régionale exposée). Botanique : planches d’herbiers (4.000) consultables sur rendez-vous. Géologie : minéraux, roches (plus de 10.000, quelques centaines régionaux exposés) et marbres dont pyrénéens. Paléontologie : une centaine de fossiles exposés organisés dans une sélection régionale au sens large (plus de 20.000 au total). Préhistoire : une vitrine d’outils préhistoriques.

Le muséum d’histoire naturelle de Gaillac vous ouvre ses portes toute une soirée pour (re)découvrir les collections de zoologie, de minéralogie et de paléontologie. Tel un cabinet de curiosité, le de…

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