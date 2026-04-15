Quand les animaux se racontent, Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas, Gaillac

Quand les animaux se racontent Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Au muséum, nous vous invitons au voyage. Certains spécimens venant de tous les continents, raconteront leur histoire en décrivant les chemins les ayant conduits jusqu’à Gaillac. Crocodile du Nil, Scarabée Goliath, Manchot empereur vous livreront ainsi tous les détails de leurs habitats d’origine. Une façon détournée de découvrir ou redécouvrir les riches collections naturalistes.

Proposé dans le cadre de la thématique culturelle départementale 2026, Parcourir https://rdvculturels.tarn.fr/agenda-culturel

Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Place Philadelphe Thomas, 81600 Gaillac, France Gaillac 81600 Tarn Occitanie 0563573631 http://www.ville-gaillac.fr/culture/museum-dhistoire-naturelle-philadelphe-thomas [{« link »: « https://rdvculturels.tarn.fr/agenda-culturel »}] Zoologie : mammifères , oiseaux (700), œufs (plus de 10.000 au total, collection originelle exposée), nids, reptiles, poissons, insectes (plus de 10.000 au total, 800 régionaux exposés), mollusques (plusieurs milliers au total, une sélection régionale exposée). Botanique : planches d’herbiers (4.000) consultables sur rendez-vous. Géologie : minéraux, roches (plus de 10.000, quelques centaines régionaux exposés) et marbres dont pyrénéens. Paléontologie : une centaine de fossiles exposés organisés dans une sélection régionale au sens large (plus de 20.000 au total). Préhistoire : une vitrine d’outils préhistoriques.

Au muséum, nous vous invitons au voyage. Certains spécimens venant de tous les continents, raconteront leur histoire en décrivant les chemins les ayant conduits jusqu’à Gaillac. Crocodile du Nil, les…

©Ville de Gaillac