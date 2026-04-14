Visite libre du musée des Beaux-arts, Musée des Beaux-arts de Gaillac, Gaillac

Visite libre du musée des Beaux-arts Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-arts de Gaillac Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

En cette Nuit européenne des musées, venez (re)découvrir les collections du musée des Beaux-arts de Gaillac !

Les collections de peintures, sculptures, arts graphiques et arts décoratifs des XIXe et XXe siècles, sont présentées par mouvements artistiques allant du néo classicisme à l’après-guerre et sa modernité, avec une part importante donnée à l’impressionnisme et au post impressionnisme. 500 peintures, 700 dessins, 200 estampes, 63 sculptures !

Découvrez les nombreux portraits (des Rothschild, du célèbre peintre Ingres), des œuvres relatant le quotidien des paysans du XIXe et début XXe siècles dans la campagne tarnaise, dans un musée qui se distingue par son charme et son élégance.

Musée des Beaux-arts de Gaillac Parc de Foucaud 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie 0563811825 https://www.gaillac.fr/sortir-bouger/musees/musee-des-beaux-arts/ Le château de Foucaud et son parc construits et aménagés sous Louis XIV, abritent le musée des Beaux-arts, labellisé musée de France. Les collections de peintures, sculptures, arts graphiques et arts décoratifs des XIXe et XXe siècles, sont présentées par mouvements artistiques allant du néo classicisme à l’après-guerre et sa modernité, avec une part importante donnée à l’impressionnisme et au post impressionnisme. 500 peintures, 700 dessins, 200 estampes, 63 sculptures.

Découvrez les nombreux portraits (des Rothschild, du célèbre peintre Ingres), des œuvres relatant le quotidien des paysans du XIXe et début XXe siècles dans la campagne tarnaise, dans un musée qui se distingue par son charme et son élégance. Parkings à proximité

En cette Nuit européenne des musées, venez (re)découvrir les collections du musée des Beaux-arts de Gaillac !

©Raynaud Photo