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AGENDA · Argences en Aubrac

Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac Argences en Aubrac

samedi 8 août 2026 · Argences en Aubrac

Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac Argences en Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Ville
12420 Argences en Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
12 Tarif de base plein tarif

Argences en Aubrac

Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac

Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert par Pierre Duclay organiste, compositeur.
Réservation au 06 50 33 48 12. 12  .

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 50 33 48 12 

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English :

Concert by Pierre Duclay, organist and composer.

L’événement Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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