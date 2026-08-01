Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac Argences en Aubrac
samedi 8 août 2026 · Argences en Aubrac
Informations pratiques
Argences en Aubrac
Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac
Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert par Pierre Duclay organiste, compositeur.
Réservation au 06 50 33 48 12. 12 .
Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 50 33 48 12
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English :
Concert by Pierre Duclay, organist and composer.
L’événement Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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