Informations pratiques

Argences en Aubrac

Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac

Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concert par Pierre Duclay organiste, compositeur.

Réservation au 06 50 33 48 12. 12 .

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 50 33 48 12

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English :

Concert by Pierre Duclay, organist and composer.

L’événement Concert de Jazz swing orchestral par Pierre Duclay Graissac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)