Concert de Korydwenn, Médiathèque d’Argentré-du-Plessis, Argentré-du-Plessis

Concert de Korydwenn Mercredi 20 mai, 20h00 Médiathèque d’Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Sur inscription auprès de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:30:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Les bibliothèques du réseau Arléane s’associent pour vous proposer un programme gourmand !

Concert de Korydwenn

La Médiathèque accueille Korydwenn pour un concert immersif et commenté.

A travers des instruments anciens et oniriques (harpe médiévale, harpe celtique, lyre et organistrum), le public découvrira des complaintes bretonnes, chants d’amour et légendes d’Armorique.

Un moment poétique et participatif à ne pas manquer.

Rendez-vous mercredi 20 mai à 20h à la médiathèque d’Argentré-du-Plessis.

Infos pratiques : tout public.

Sur inscription auprès de la médiathèque.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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