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AGENDA · Giffaumont-Champaubert

Concert de la BAND’A SOMMEVOIRE Giffaumont-Champaubert

vendredi 28 août 2026 · Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Station Nautique
Ville
51290 Giffaumont-Champaubert
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Giffaumont-Champaubert

Concert de la BAND’A SOMMEVOIRE

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La BAND’A SOMMEVOIRE en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Une fanfare festive de 25 musiciens en déambulationTout public
La BAND’A SOMMEVOIRE en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Une fanfare festive de 25 musiciens en déambulation   .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 

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English : Concert de la BAND’A SOMMEVOIRE

La BAND’A SOMMEVOIRE in concert during the summer markets at 7 p.m.
A festive marching band of 25 musicians parading through the streets

L’événement Concert de la BAND’A SOMMEVOIRE Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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