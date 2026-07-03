Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Concert de la BAND’A SOMMEVOIRE

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La BAND’A SOMMEVOIRE en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Une fanfare festive de 25 musiciens en déambulationTout public

La BAND’A SOMMEVOIRE en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Une fanfare festive de 25 musiciens en déambulation .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : Concert de la BAND’A SOMMEVOIRE

La BAND’A SOMMEVOIRE in concert during the summer markets at 7 p.m.

A festive marching band of 25 musicians parading through the streets

L’événement Concert de la BAND’A SOMMEVOIRE Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne