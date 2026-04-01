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Concert de la chorale AMARELLI Autrey

Concert de la chorale AMARELLI Autrey

Concert de la chorale AMARELLI Autrey dimanche 26 avril 2026.

Ville : 54160 Autrey

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Autrey

Concert de la chorale AMARELLI

Autrey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

L’association AUTREY LOISIRS accueille la chorale AMARELLI pour un concert de musiques actuelles à l’église d’Autrey.Tout public
0  .

Autrey 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 02 47 35  chorale.amarelli@free.fr

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English :

The AUTREY LOISIRS association welcomes the AMARELLI choir for a concert of contemporary music at the Autrey church.

L’événement Concert de la chorale AMARELLI Autrey a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

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