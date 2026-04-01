Autrey

Concert de la chorale AMARELLI

Autrey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association AUTREY LOISIRS accueille la chorale AMARELLI pour un concert de musiques actuelles à l’église d’Autrey.Tout public

0 .

Autrey 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 02 47 35 chorale.amarelli@free.fr

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English :

The AUTREY LOISIRS association welcomes the AMARELLI choir for a concert of contemporary music at the Autrey church.

L’événement Concert de la chorale AMARELLI Autrey a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS