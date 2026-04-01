Concert de la chorale AMARELLI Autrey
Concert de la chorale AMARELLI Autrey dimanche 26 avril 2026.
Autrey
Concert de la chorale AMARELLI
Autrey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’association AUTREY LOISIRS accueille la chorale AMARELLI pour un concert de musiques actuelles à l’église d’Autrey.Tout public
0 .
Autrey 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 02 47 35 chorale.amarelli@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The AUTREY LOISIRS association welcomes the AMARELLI choir for a concert of contemporary music at the Autrey church.
L’événement Concert de la chorale AMARELLI Autrey a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS
À voir aussi à Autrey (Meurthe-et-Moselle)
- Boucle cyclosportive B12 le tour de Rambervillers Autrey Vosges 1 mai 2026
- Visite du jardin botanique de Gondremer, Jardin botanique de Gondremer, Autrey 5 juin 2026
- Portes ouvertes à la pépinière d’un jardin labellisé « Jardin remarquable », Abbaye et jardins Notre-Dame d’Autrey, Autrey 6 juin 2026
- Fête de la pêche, Autrey, Autrey 7 juin 2026