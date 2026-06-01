Chaumont-en-Vexin

Concert de la chorale

Place de la foulerie Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:00:00

fin : 2026-06-29 21:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Concert de fin d’année de la chorale de l’association.

Concert de fin d’année de la chorale de l’association. .

Place de la foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 11 07 00 33 modern.jazz.dance@gmail.com

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English :

The association’s choir’s end-of-year concert.

L’événement Concert de la chorale Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre