AGENDA · Ploemel
Concert de la chorale de Pontivy Ploemel
jeudi 6 août 2026 · Ploemel
Informations pratiques
Ploemel
Concert de la chorale de Pontivy
Eglise St André Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Chants bretons et cantiques sacrés
Concert organisé par Les Amis de l’Orgue de Ploemel à l’église de Ploemel
Tarif 10€ .
Eglise St André Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 84 25
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English :
L’événement Concert de la chorale de Pontivy Ploemel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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