Informations pratiques

Ploemel

Concert de la chorale de Pontivy

Eglise St André Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Chants bretons et cantiques sacrés

Concert organisé par Les Amis de l’Orgue de Ploemel à l’église de Ploemel

Tarif 10€ .

Eglise St André Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 84 25

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English :

L’événement Concert de la chorale de Pontivy Ploemel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon