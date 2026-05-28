Ploemel

Famill’archi l’atelier de l’ymagier

Chapelle N.D. de Pitié Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

En famille, ou même en solo, venez découvrir la plate-tombe de Pierre de Broërec, seigneur de Locmaria.

Entrez dans la peau d’un sculpteur de l’époque médiévale pour graver dans les mémoires la personnalité historique qui vous inspire.

Début de l’atelier à 15h (se présenter 10 min avant le début)

Durée 2h

Tout public A partir de 7 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Prévoir éventuellement des vêtements chauds car l’atelier se déroule dans la chapelle.

NB Pas de commodités à proximité. .

Chapelle N.D. de Pitié Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 22 76 03 45

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English :

L’événement Famill’archi l’atelier de l’ymagier Ploemel a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon