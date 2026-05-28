Famill’archi l’atelier de l’ymagier Ploemel
Famill’archi l’atelier de l’ymagier Ploemel mercredi 29 juillet 2026.
Ploemel
Famill’archi l’atelier de l’ymagier
Chapelle N.D. de Pitié Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
En famille, ou même en solo, venez découvrir la plate-tombe de Pierre de Broërec, seigneur de Locmaria.
Entrez dans la peau d’un sculpteur de l’époque médiévale pour graver dans les mémoires la personnalité historique qui vous inspire.
Début de l’atelier à 15h (se présenter 10 min avant le début)
Durée 2h
Tout public A partir de 7 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Prévoir éventuellement des vêtements chauds car l’atelier se déroule dans la chapelle.
NB Pas de commodités à proximité. .
Chapelle N.D. de Pitié Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 22 76 03 45
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English :
L’événement Famill’archi l’atelier de l’ymagier Ploemel a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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