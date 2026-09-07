Concert de la chorale du Colombier, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Port-Jérôme-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Concert de la chorale du Colombier Dimanche 20 septembre, 17h30 Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Concert de la chorale du Colombier.
Dirigée par IJ.
Au piano FD.
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Rés du Stade, 76170 Port-Jérôme-sur-Seine, France Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Triquerville Seine-Maritime Normandie L’église est un édifice original en raison de son matériau de construction, le fer, qui constitue la structure du bâtiment. La légèreté et la robustesse du métal permettent de dégager l’espace intérieur, rythmé par des files de colonnes de fonte à chapiteaux corinthiens, sur lesquelles repose la charpente métallique, et d’y reproduire le plan traditionnel à trois vaisseaux.
Concert de la chorale du Colombier.
©service Communication et Relations publiques de PJ2S
À voir aussi à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime)
- Marché Nocturne Place des Hallettes Port-Jérôme-sur-Seine 12 septembre 2026
- Journées du Matrimoine 2026 Spectacle L’origine du monde Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 18 septembre 2026
- Spectacle : L’Origine du monde, Centre culturel Les 3 Colombiers, Port-Jérôme-sur-Seine 18 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Port-Jérôme-sur-Seine 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Port-Jérôme-sur-Seine 19 septembre 2026