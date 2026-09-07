Concert de la chorale du Colombier, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Concert de la chorale du Colombier Dimanche 20 septembre, 17h30 Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Concert de la chorale du Colombier.

Dirigée par IJ.

Au piano FD.

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 4 Rés du Stade, 76170 Port-Jérôme-sur-Seine, France Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Triquerville Seine-Maritime Normandie L’église est un édifice original en raison de son matériau de construction, le fer, qui constitue la structure du bâtiment. La légèreté et la robustesse du métal permettent de dégager l’espace intérieur, rythmé par des files de colonnes de fonte à chapiteaux corinthiens, sur lesquelles repose la charpente métallique, et d’y reproduire le plan traditionnel à trois vaisseaux.

Concert de la chorale du Colombier.

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