Plumelec

Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean

Eglise Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Chorale du Pays de St Jean invite la chorale d’Elven au profit de la rénovation de l’église de Billio.

A 20h. .

Eglise Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 27 34 20 90

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English :

L’événement Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean Plumelec a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE