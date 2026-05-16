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Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean Plumelec

Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean Plumelec samedi 6 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 56420 Plumelec

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Plumelec

Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean

Eglise Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

La Chorale du Pays de St Jean invite la chorale d’Elven au profit de la rénovation de l’église de Billio.
A 20h.   .

Eglise Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 27 34 20 90 

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English :

L’événement Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean Plumelec a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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