Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean Plumelec
Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean Plumelec samedi 6 juin 2026.
Plumelec
Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean
Eglise Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Chorale du Pays de St Jean invite la chorale d’Elven au profit de la rénovation de l’église de Billio.
A 20h. .
Eglise Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 27 34 20 90
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English :
L’événement Concert de la Chorale du Pays de Saint-Jean Plumelec a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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