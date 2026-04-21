Rando pédestre et fest-noz Plumelec
Rando pédestre et fest-noz Plumelec samedi 6 juin 2026.
Plumelec
Rando pédestre et fest-noz
Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Départ à partir de 16h30.
5, 8 ou 12km.
Inscription 4€.
Fest-noz en soirée animé par Lanvao Breizik.
Organisé par Les amis de Saint-Aubin. .
Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 68 15 43 64
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English :
L’événement Rando pédestre et fest-noz Plumelec a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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