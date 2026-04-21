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Rando pédestre et fest-noz Plumelec

Rando pédestre et fest-noz Plumelec samedi 6 juin 2026.

Ville : 56420 Plumelec

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Plumelec

Rando pédestre et fest-noz

Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Départ à partir de 16h30.
5, 8 ou 12km.
Inscription 4€.
Fest-noz en soirée animé par Lanvao Breizik.
Organisé par Les amis de Saint-Aubin.   .

Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 68 15 43 64 

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English :

L’événement Rando pédestre et fest-noz Plumelec a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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