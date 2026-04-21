Plumelec

Rando pédestre et fest-noz

Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Départ à partir de 16h30.

5, 8 ou 12km.

Inscription 4€.

Fest-noz en soirée animé par Lanvao Breizik.

Organisé par Les amis de Saint-Aubin. .

Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 68 15 43 64

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English :

L’événement Rando pédestre et fest-noz Plumelec a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE