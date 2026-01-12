Festival Claie de Sol Plumelec

Festival Claie de Sol Plumelec samedi 30 mai 2026.

Festival Claie de Sol

Espace de la Madeleine. Plumelec Morbihan

Tarif :

Date :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

3ème édition !
Avec au programme Erual Kerlin Toxic Frogs Cachemire Péroké
Entrée 18€ Gratuit pour les moins de 12 ans   .

Espace de la Madeleine. Plumelec 56420 Morbihan Bretagne  

English :

L’événement Festival Claie de Sol Plumelec a été mis à jour le 2026-01-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE