Festival Claie de Sol

Espace de la Madeleine. Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

3ème édition !

Avec au programme Erual Kerlin Toxic Frogs Cachemire Péroké

Entrée 18€ Gratuit pour les moins de 12 ans .

Espace de la Madeleine. Plumelec 56420 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Claie de Sol Plumelec a été mis à jour le 2026-01-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE