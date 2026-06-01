Concert de la chorale Résounances sous l’égide de Comps historique Eglise de Comps Comps dimanche 28 juin 2026.

Comps

Concert de la chorale Résounances sous l’égide de Comps historique

Eglise de Comps 265 Chemin de l’église Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’Ensemble Vocal Résonnances est un Choeur de Montélimar à 4 voix dirigé par la cheffe de choeur Ingrid Alewinjnse, accompagné au piano par Dimitri Gelas. Notre concert ‘Les Quatre Saisons’ est une sélection de chants inspirés de l’oeuvre de Vivaldi.

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Eglise de Comps 265 Chemin de l’église Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 30 94 33 ensemblevocalresounances@hotmail.fr

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English :

The Ensemble Vocal R%E9sonnances is a four-part choir from Mont%E9limar led by conductor Ingrid Alewinjnse and accompanied on the piano by Dimitri Gelas. Our concert, “The Four Seasons,” features a selection of songs inspired by Vivaldi’s work.

L’événement Concert de la chorale Résounances sous l’égide de Comps historique Comps a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux