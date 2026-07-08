Informations pratiques

Villé

Concert de la chorale Sun Gospel Singers

rue René Kuder Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert gospel proposé à l’occasion de la marche rose de Villé. .

rue René Kuder Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 92 69 76 association.festiville@gmail.com

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English :

L’événement Concert de la chorale Sun Gospel Singers Villé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé