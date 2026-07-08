AGENDA · Villé
Concert de la chorale Sun Gospel Singers Villé
samedi 26 septembre 2026 · Villé
Informations pratiques
Villé
Concert de la chorale Sun Gospel Singers
rue René Kuder Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Concert gospel proposé à l’occasion de la marche rose de Villé. .
rue René Kuder Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 92 69 76 association.festiville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de la chorale Sun Gospel Singers Villé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
À voir aussi à Villé (Bas-Rhin)
- Marché traditionnel Villé 8 juillet 2026
- Festivités du 14 juillet Villé 13 juillet 2026
- Géocaching à la découverte des trésors de la vallée Villé 16 juillet 2026
- Week-end des copains Villé 18 juillet 2026
- Soirée guinguette au restaurant Wendling Villé 24 juillet 2026