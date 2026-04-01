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Concert de la fanfare Cluster Keaten, Jardin des Beaux-Arts, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Jardin des Beaux-Arts · Angers

Concert de la fanfare Cluster Keaten, Jardin des Beaux-Arts, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin des Beaux-Arts
Adresse
Boulevard du roi-René, 49000 Angers
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire

Concert de la fanfare Cluster Keaten Dimanche 20 septembre, 18h00 Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez écoutez et dansez sur les musiques de la fanfare Cluster Keaten.

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html
Venez écoutez et dansez sur les musiques de la fanfare Cluster Keaten.

©AmelineVildaer_ClusterKeaten

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