Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace Pavillon de Grignan Istres jeudi 2 juillet 2026.

Istres

Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace

Jeudi 2 juillet 2026 de 19h30 à 22h.

Ouverture au public à 19h30. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Concert caritatif organisé par la Base aérienne 125 Charles Monier et la Ville d’Istres au profit de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air. Ouverture au public à 19h30.

La Base aérienne 125 Charles Monier et la Ville d’Istres s’associent pour organiser un concert caritatif au profit de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air. Rendez-vous le jeudi 2 juillet 2026 à 20h au Pavillon pour une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage.



Ouvert au public dès 19h30, cet événement permettra de soutenir les actions menées par la fondation tout en profitant d’un moment musical convivial. Une belle occasion d’allier culture et engagement au bénéfice des œuvres sociales de l’Air. .

Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Charity concert organised by Air Base 125 “Charles Monier” and the City of Istres in support of the Air Social Welfare Foundation. Doors open at 7:30 pm.

L’événement Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace Istres a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme d’Istres