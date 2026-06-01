Fête de la Musique Centre-ville d’Istres Istres

Istres

Fête de la Musique

Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 0h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour la Fête de la Musique, la ville vibrera au rythme du jazz, de la pop, du rock, de l’électro, de la salsa et de la chanson française. Dix espaces musicaux accueilleront artistes et associations istréens pour une soirée festive

Pour la Fête de la Musique, la ville nous offre un subtil mélange de genres du jazz à la pop, de la salsa à l’électro, de la variété au rock, de la chanson française en passant par d’autres sonorités plus actuelles, la soirée promet d’être riche ! De nombreuses formations musicales se partageront dix espaces musicaux, avec toujours une mise à l’honneur des groupes et associations istréens. La Fête de la Musique est un rendez-vous incontournable et les artistes présents ne manqueront pas de vous faire profiter de leur énergie et de leurs talents ! .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

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English :

For Music Day, the city will come alive with jazz, pop, rock, electronic music, salsa and French chanson. Ten music venues will host local artists and associations from Istres for a festive evening.

L’événement Fête de la Musique Istres a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme d’Istres