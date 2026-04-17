Un herbier à faire en famille Prom. Raymond Chevalier Istres

Istres

Un herbier à faire en famille

Samedi 27 juin 2026 de 10h à 12h. Prom. Raymond Chevalier Parking école la Clef des Champs Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Aux côtés de Violaine, initiée à l’herboristerie et à la botanique, les fleurs des prés n’auront plus de secrets pour vous. Après un temps d’observation et d’apprentissage, elle vous guidera pour une cueillette raisonnée d’herbes et de fleurs sauvages.

Vous pourrez ensuite disposer délicatement vos trouvailles afin de commencer votre herbier, que vous enrichirez au fil de vos balades. Pensez à choisir un joli cahier qui vous accompagnera tout l’été dans votre sac à dos. .

Prom. Raymond Chevalier Parking école la Clef des Champs Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Alongside Violaine, trained in herbalism and botany, the meadow flowers will hold no secrets for you. After a period of observation and learning, she will guide you in a mindful gathering of herbs and wildflowers.

L’événement Un herbier à faire en famille Istres a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Istres