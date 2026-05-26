Concours de pêche à l’étang de Baussenq Etang de baussenq Istres
Concours de pêche à l’étang de Baussenq Etang de baussenq Istres samedi 13 juin 2026.
Istres
Concours de pêche à l’étang de Baussenq
Samedi 13 juin 2026 à partir de 6h30. Etang de baussenq ENTRESSEN Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 06:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La société de pêche Baussenq propose un concours de pêche, ouvert à tous, de nombreux lots à gagner !
Participation de 20€ pour les Sociétaires, 30€ pour les non sociétaires
Apporter son matériel une seule canne à coup autorisée et une bourriche. Amorçage autorisé sans asticot.
L’étang est fermé à tous les pêcheurs l’après-midi.
Le dimanche 14 juin est réservé aux pêcheurs qui ont participé au concours général avec une canne à coup et 8 truites par pêcheur. .
Etang de baussenq ENTRESSEN Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 26 06 58
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English :
The Baussenq fishing club is offering a fishing competition, open to all, with lots of prizes to be won!
L’événement Concours de pêche à l’étang de Baussenq Istres a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Istres
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