CONFÉRENCE Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) Istres
CONFÉRENCE Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) Istres vendredi 12 juin 2026.
Istres
CONFÉRENCE Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens.
Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 19h30. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 19:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Par Marie Valenciano-Dumas, archéologue.
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Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 69 36 38 patrimoine.culturel@ampmetropole.fr
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English :
By Marie Valenciano-Dumas, archaeologist.
L’événement CONFÉRENCE Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens. Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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