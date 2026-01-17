CONFÉRENCE Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) Istres

Istres

CONFÉRENCE Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens.

Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 19h30. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 19:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Par Marie Valenciano-Dumas, archéologue.

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Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 69 36 38 patrimoine.culturel@ampmetropole.fr

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English :

By Marie Valenciano-Dumas, archaeologist.

L’événement CONFÉRENCE Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens. Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres