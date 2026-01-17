Ateliers d’archéologie expérimentale Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) Istres

Istres

Ateliers d’archéologie expérimentale

Samedi 13 juin 2026 de 14h à 18h. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Musée archéologique d’Istres et le site de Saint-Blaise s’associent pour vous proposer des ateliers d’archéologie expérimentale. Venez tisser, créer des bijoux, écrire comme les Gaulois et réaliser un décor de mosaïque comme les Romains.

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Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 69 36 38 patrimoine.culturel@ampmetropole.fr

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English :

The Archaeological Museum of Istres and the Saint-Blaise site have joined forces to offer experimental archaeology workshops. Come and learn weaving, create jewellery, write like the Gauls and make mosaic decorations like the Romans.

L’événement Ateliers d’archéologie expérimentale Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres