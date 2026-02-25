Éco-balade Contempler le coucher de soleil Rives de l’étang de l’Olivier Istres

Istres

Éco-balade Contempler le coucher de soleil

Vendredi 12 juin 2026 de 20h à 22h. Rives de l’étang de l’Olivier Dernier parking au bout de la rue des Arnavaux Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Balade au départ du sud de l’étang de l’Olivier, entre tunnel de Cascaveau, chemin du Safre et colline du Castellan. Accompagné par Thierry Villette, naturaliste, découvrez les paysages et les lumières du coucher de soleil.

Le début de cette balade commence au sud de l’étang de l’Olivier à proximité du tunnel de Cascaveau, reliant les deux étangs de l’Olivier et de Berre. Dans un premier temps, Thierry va vous emmener sur le chemin du Safre pour un premier point de vue sur l’Olivier. Puis vous reviendrez sur vos pas jusqu’à la Colline du Castellan.Ce site offre un point de vue unique sur les falaises de safre que vous avez pu observer précédement. Les couleurs du coucher de soleil qui s’y reflètent sont absolument magiques. Un spectacle naturel à ne pas manquer ! .

Rives de l’étang de l’Olivier Dernier parking au bout de la rue des Arnavaux Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk starting from the southern shore of Étang de l’Olivier, between the Cascaveau tunnel, the Safre path and the Castellan hill. Accompanied by Thierry Villette, a naturalist, discover the landscapes and the colors of the sunset.

L’événement Éco-balade Contempler le coucher de soleil Istres a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Istres