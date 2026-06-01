Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Age, Médiathèque métropolitaine René Char, Istres

Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Age Vendredi 12 juin, 18h30 Médiathèque métropolitaine René Char Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Conférence consacrée au site de Saint-Blaise et à son rôle au début du Moyen Âge.

Animée par Marie Valenciano, archéologue, cette intervention permettra de mieux comprendre l’importance de ce territoire comme espace d’échanges commerciaux et culturels en Méditerranée.

Cette action s’inscrit dans une dynamique nationale visant à rapprocher les citoyens de la recherche archéologique et à rendre accessibles les connaissances scientifiques au plus grand nombre.

Elle participe également à la valorisation du patrimoine local conservé et diffusé par le service patrimonial Ressources et Mémoires de la Médiathèque métropolitaine René Char, en mettant en perspective les collections avec les apports de la recherche.

Médiathèque métropolitaine René Char avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 11 24 88 https://mediatheques.ampmetropole.fr/accueil Médiathèque de lecture publique Réseau de bus métropole-mobilité : arrêt CEC

Parking gratuit

Conférence consacrée au site de Saint-Blaise et à son rôle au début du Moyen Âge.

©Site archéologique de Saint-Blaise