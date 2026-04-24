Balade à vélo Sortie à la découverte des bunkers de la seconde Guerre mondiale Centre Educatif et Culturel Istres
Balade à vélo Sortie à la découverte des bunkers de la seconde Guerre mondiale Centre Educatif et Culturel Istres jeudi 4 juin 2026.
Istres
Balade à vélo Sortie à la découverte des bunkers de la seconde Guerre mondiale
Jeudi 4 juin 2026 à partir de 8h30. Centre Educatif et Culturel Avenue Radolfzell Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 08:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Découverte de la période 1939-1945 et des bunkers locaux. Projection vidéo à la Maison du Cycle (C.E.C.), puis balade à vélo vers Massane. Animé par l’historien Denis Barreiro avec Istres Sport Cyclotourisme.
Partez à la découverte de la période 1939-1945 à travers les bunkers construits sur le territoire. La rencontre débute par une projection vidéo à la Maison du Cycle au C.E.C., pour mieux comprendre le contexte historique local.
La sortie se poursuit par une balade à vélo en direction de Massane, sur les traces de ces vestiges. L’activité est présentée par l’historien Denis Barreiro, spécialiste et passionné par cette période, en partenariat avec Istres Sport Cyclotourisme. .
Centre Educatif et Culturel Avenue Radolfzell Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
Discover the 1939–1945 period and local bunkers. Video screening at the Maison du Cycle (C.E.C.), followed by a bike ride towards Massane. Led by historian Denis Barreiro with Istres Sport Cyclotourisme.
L’événement Balade à vélo Sortie à la découverte des bunkers de la seconde Guerre mondiale Istres a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Istres
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