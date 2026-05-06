Concert Piano Préparé Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Concert Piano Préparé Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres mercredi 3 juin 2026.
Istres
Concert Piano Préparé
Mercredi 3 juin 2026 à partir de 17h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 17:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Restitution du projet en partenariat avec les élèves du Conservatoire de Pertuis
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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
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English :
Presentation of the project carried out in partnership with students from the Conservatory of Pertuis
L’événement Concert Piano Préparé Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres
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