Concert Piano Préparé Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Istres

Concert Piano Préparé

Mercredi 3 juin 2026 à partir de 17h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 17:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Restitution du projet en partenariat avec les élèves du Conservatoire de Pertuis

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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

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English :

Presentation of the project carried out in partnership with students from the Conservatory of Pertuis

L’événement Concert Piano Préparé Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres