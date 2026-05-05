Conférence « Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge : un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens », Médiathèque René Char, Istres

Conférence « Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge : un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens » Vendredi 12 juin, 18h30 Médiathèque René Char Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Conférence menée par l’archéologue du site archéologique métropolitain de Saint-Blaise

Médiathèque René Char Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 11 69 36 38 https://ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 69 36 38 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.culturel@ampetropole.fr »}] Nouvelle médiathèque métropolitaine qui ouvrira ses portes à Istres le 30 mai 2026. Arrêts de bus et parkings à proximité.

Accès PMR

JEA

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