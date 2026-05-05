Conférence « Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge : un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens », Médiathèque René Char, Istres
Conférence « Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge : un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens », Médiathèque René Char, Istres vendredi 12 juin 2026.
Conférence « Saint-Blaise et sa région au début du Moyen Âge : un haut lieu des échanges commerciaux et culturels méditerranéens » Vendredi 12 juin, 18h30 Médiathèque René Char Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Conférence menée par l’archéologue du site archéologique métropolitain de Saint-Blaise
Médiathèque René Char Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 11 69 36 38 https://ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 69 36 38 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.culturel@ampetropole.fr »}] Nouvelle médiathèque métropolitaine qui ouvrira ses portes à Istres le 30 mai 2026. Arrêts de bus et parkings à proximité.
Accès PMR
JEA
©Site de Saint-Blaise/AMP Métropole
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Les notes d’été du conservatoire Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres 6 mai 2026
- Projection L’Orchestre, cherche et trouve autour du monde Opéra national de Lorraine à Micro-Folie CEC les heures claires Istres 6 mai 2026
- QUI-VIVE ! Irruption électrique dans le champ des musiques baroques Route De Fos RN 569 Istres 6 mai 2026
- Découverte des plantes comestibles et médicinales sur la colline st-Étienne Parking des chasseurs Istres 7 mai 2026
- Stage de yoga ouverture des Chakras Maison de la Danse Istres 8 mai 2026